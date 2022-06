Jelikož se obžalovaný Slivoň k soudu nedostavil, jednalo se v jeho nepřítomnosti. Případ se stal 11. dubna v restauraci v Sušici. Poté, co popíjel alkohol v jedné místnosti usnul a vzbudil se v okamžiku, kdy byla uzavřena. V restauraci odcizil různé nápoje, potraviny, přenosný reproduktor, kapesní nůž, vypil několik nápojů, vzal finanční hotovost, ohřál si pizzu, kterou snědl, a pomocí nalezeného klíče odemkl dveře. Při odchodu je opět uzamkl a odešel. „Popíjel jsem s kamarády, platili oni, já jsem neměl peníze. Vzbudil jsem se rohu místnosti a zjistil jsem, že jsem tam sám. Hledal jsem něco k jídlu a pití. Prohledával jsem místnosti a vzal jsem z kasičky 820 Kč. Vzal jsem i reproduktor a nůž, ale to jsem chtěl pak vrátit. Stejně jako klíče, kterými jsem zamkl, ale to už jsem nestihl, protože si pro mě přišla policie. Lituji toho, co jsem udělal. Pracuji jako číšník a nerad bych přišel o práci. Snažím se žít spořádaný život,“ vypověděl Slivoň během přípravného řízení.