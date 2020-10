/KOMENTÁŘ/ V jednom z největších sídlišť v Klatovech – v Podhůrčí – dělá město rozsáhlou rekonstrukci hlavní silnice včetně výstavby kruháče.

Daniela Loudová | Foto: Deník

V rámci zlepšení bezpečnosti tam bude silnice zúžena na 6 až 6,5 metru. Mělo by to zpomalit „závodníky“, kteří nehledí na rychlost, především dolů z kopce. Co myslíte vy, pomůže od tohoto nešvaru zúžení? Nebo budou mít protijedoucí hrůzu v očích, aby se vedle takového řidiče s autem vešli a nepřišli o zrcátka či o mnohem víc? Napište mi váš názor na e-mail: daniela.loudova@denik.cz