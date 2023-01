Policista okamžitě přivolal zdravotnickou záchrannou službu a dveřmi do bytu pustil svého kolegu. Společně muže odnesli do pokoje, kde mu poskytli první pomoc, a po příjezdu zdravotnické záchranné služby ho předali do péče lékaře. „Lékař uvedl, že muž pravděpodobně prodělal mozkovou příhodu. Díky pohotové reakci a profesionálnímu jednání policisté muži zachránili život. Za to jim patří velký respekt a poděkování,“ dodala mluvčí.

Špičák v sobotu opět rozjede jednu sjezdovku, kurzy se ještě posouvají