Nemocnice v Plzeňském kraji se kvůli masivnímu šíření koronaviru potýkají s nedostatkem personálu, policie tak vyslala sedm policistů, kteří od čtvrtka vypomáhají ve Stodské nemocnici. Spolupráce by měla trvat do konce nouzového stavu.

Policisté by ve Stodské nemocnici měli vypomáhat do konce nouzového stavu. | Foto: Deník / Barbora Hájková

Podle ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaroslava Vilda nastoupili do nemocnice policisté z pořádkové jednotky se specializací zdravotník. „Přihlásili se dobrovolně. My jsme dbali na to, aby to byli lidé, kteří nebudou chybět ve službě. Nemáme totiž stálou pořádkovou jednotku, a jsou to tedy policisté, kteří vedle toho mají ještě úkoly na základních útvarech,“ vysvětlil ředitel s tím, že počet policistů v nemocnicích se už rozšiřovat nebude. „Máme jen omezené množství policistů se zdravotní průpravou,“ poznamenal.