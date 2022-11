Policista přežil nehodu zázrakem. Teď se dává dohromady, pomohli bývalí kolegové

Více než čtvrt milionu korun se podařilo vybrat pro dnes již bývalého policistu Jana B., který měl velmi vážnou dopravní nehodu. Jak sám řekl, to, že přežil, je zázrak. Má ale doživotní následky a do služby se již vrátit nemůže. Rád by se stal masérem. Finance, které teď Honza osobně v Plzni převzal, pomohou rodině hradit náklady na jeho léčbu a rehabilitaci.

Symbolický šek s výtěžkem sbírky si na Krajském ředitelstvím policie Plzeňského kraje vyzvedl Jan B. osobně. | Foto: PČR