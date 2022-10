První místní i přespolní se začali shromažďovat před hasičskou zbrojnicí už s hodinovým předstihem. „Čekal, jsem, že dorazí jen hrstka místních, ale sjeli se sem obyvatelé i z okolních vesnic. Jsem za to strašně moc rád, i za to, že TV Nova něco podobného uspořádala,“ řekl dojatě režisér Soukup. Zájem o možnost sledovat vysílání po boku režiséra a populárních herců byl veliký. „Když se objevila informace, že tvůrci Policie Modrava přijedou do Srní, volali mi lidé až z Karviné nebo Ostravy, že by rádi přijeli. Na to opravdu nejsme zvyklí,“ doplnil starosta Srní Václav Veselý.