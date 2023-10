Seriál Policie Modrava stále láká. I když se poslední, čtvrtá řada už reprízuje, její sedmý díl nazvaný Nešťastný vrah vidělo v neděli na TV Nova více než 1,5 milionu diváků. To je mnohem více než Zločiny Velké Prahy a Česko Slovensko má talent na konkurenčních televizích, tyto pořady dohromady nenasbíraly ani milion diváků.

První klapka Policie Modrava na Šumavě, začalo natáčení čtvrté řady. | Video: Deník/Milan Kilián

Režiséra a duchovního otce oblíbené kriminálky ze Šumavy Jaroslava Soukupa nehasnoucí zájem televizních diváků sice těší, ale Deníku řekl, že k natočení páté řady ho nikdo nepřemluví.

„V pondělí 16. října to byly přesně dva roky, co jsem v Plzni dotočil poslední záběry čtvrté řady Policie Modrava. Dopoledne jsme natáčeli v borské věznici a pak jsme se přesunuli na poslední motiv poblíž Chodského náměstí. Někdy kolem 13 hodin jsme natočili poslední záběr, já zavolal stop a bylo to. Natáčení seriálu Policie Modrava definitivně skončilo…,“ zavzpomínal pro Deník nyní Soukup.

Připomeňte si reportáž ze startu natáčení poslední řady, které v centru Srní komplikovalo množství projíždějících motorkářů a řidičů:

Dodal, že práce na 40 dílech seriálu trvala téměř třináct let. On i štáb bojovali během natáčení s řadou problémů, o to více ho těší, že se Policie Modrava zařadila mezi nejúspěšnější české seriály posledních let. „Mnohokrát na besedách dostávám otázku, jestli budou další díly. Musím bohužel říct, že nebudou. Nemáme zajímavé náměty, které by za to stály. A nechci, aby šla úroveň seriálu dolů. To je pravý důvod, proč další pokračování už nebude. O to víc mě těší, že náš seriál má i při reprízách výjimečnou sledovanost, a doufám, že mu to vydrží i další roky,“ uzavřel režisér Soukup.