Policie v Klatovech nechala během poutě nahlédnout návštěvníky do svých prostor, seznámila je s technikou a připomněla i historii prohlídkou četnické stanice. Zpestřením byla ale také beseda s režisérem Jaroslavem Soukupem, hercem Jaroslavem Satoranským a herečkou Petrou Martincovou o seriálu Policie Modrava, který se tam natáčel. A prozradili mnoho zajímavého, mimo jiné i to, zda se ještě dočkáme dalších dílů.

Jaroslav Satoranský ještě před besedou zavítal do kanceláře, kde byl při natáčení jako doma. „Jsem tady moc rád. Mám na to plno vzpomínek, bylo to krásné natáčení. Už se cítím tak trochu jako Klatovák, protože jsem tu točil tenkrát Sázku na třináctku a teď seriál Policie Modrava. Mám radost, že je taková sledovanost, i když jsou to reprízy. Doufali jsme, že bude ještě pokračování, ale pan režisér řekl striktně, že už to stačilo,“ prozradil Satoranský coby major Koutný.

A informaci o konci seriálu potvrdil na besedě i sám režisér. „Bylo to 13 let práce, strávil jsem na place 480 natáčecích dní a 40 dílů je konečných. Dál už se točit nebude, je to dotočené a uzavřené a myslím, že 40 dílů je až až,“ řekl Soukup, který na natáčení rád vzpomíná.

Na policejní stanici v Klatovech i v Kašperských Horách natáčeli za plného provozu, ale na podmínky si nemohl stěžovat. „Všichni nám vycházeli vstříc, chtěl bych jim moc poděkovat,“ poznamenal a vzpomněl na začátky seriálu. „Neměl jednoduchý vznik. Natočil se pilotní díl a podle sledovanosti se pak rozhodovalo, zda se bude natáčet dál, či ne. Měl obrovskou sledovanost, a tak Nova tehdy řekla, že chtějí dalších 15 dílů, jejichž napsání trvalo skoro dva roky. Když chyběly už jen poslední díly, tak řekli, že se to točit nebude, že nejsou peníze. Tak jsem vzal pak natáčení jinde, ale oni za dva roky zavolali, že to točit chtějí, že peníze dají. Tak jsme nakonec v roce 2013 natočili osm dílů a následující rok dalších osm. V roce 2015 byly odvysílané. Tehdy jsem měl pocit, že seriál chtějí odepsat, protože ho nasadili v době, kdy bylo mistrovství v hokeji, ale Policie Modrava ho ve sledovanosti převálcovala,“ vyprávěl režisér.

Jeho manželka, herečka Petra Martincová, prozradila, že seriál byl psaný původně kvůli ní a měla tam hrát hlavní roli. „Dívala jsem se na seriál Doktor z hor a říkala jsem manželovi, jestli by nechtěl natočit něco podobného ze šumavského prostředí. Podíval se na několik dílů, koupil si i knihu. Napsal pár dílů, kde jsem měla hrát policistku, ale měla to být romantika. To ale natáčet nechtěli, chtěli krimi. Tím pádem padla role pro mě, protože já jsem do komedií, a ne do krimi. Ke konci jsem ale za ním přišla, že bych si chtěla v seriálu zahrát, tak mi vymyslel roli sestřičky doktora,“ sdělila Martincová, která tak na režiséra prozradila, že umí na place řádně zařvat, a to například v případě, kdy herci neumí text.

Šumava byla pro režiséra jasnou volbou, jelikož to tam dobře zná, poznával lidi a ty pak přenesl i do dění seriálu. „Kdybych Šumavu a lidi zde neznal, tak bych to nemohl natočit. Jezdil jsem i k babičce do Švihova, kde jsem s klukama jezdil na neckách po vodním příkopu a v zimě na bruslích až do Červeného Poříčí. Láska k tomuhle kraji je velká. Jsem moc rád, že se lidé na seriál dívají, že se jim líbí a stále je na prvních místech sledovanosti. Přiřadili jsme se tak ke kultovním seriálům, jako jsou Chalupáři, Četnické humoresky a podobné,“ řekl Soukup.

Vysoká sledovanost seriálu měla i velký dopad na zájem o šumavskou přírodu, kdy tam začalo jezdit mnohem více lidí. To zasáhlo i do natáčení. „Kvůli vysokému zájmu o Šumavu se tam začaly také více prodávat chalupy. Měli jsme pak mnohdy problém pokračovat v natáčení, protože se změnili majitelé chalup a někteří měli problém nás tam pouštět. Bylo to složité,“ uvedl režisér.

Na natáčení vzpomínal i Satoranský, který v seriálu vypadá, že rád rybaří, ale neměl s tím žádnou zkušenost. „Vůbec jsem to neuměl, museli mi ukazovat, co a jak mám držet, aby to vypadalo věrohodně,“ smál se herec, který si natáčení užíval.

Jedno pozitivum na ukončení natáčení našel policejní ředitel územního odboru v Klatovech Jan Myslivec, který položil Soukupovi otázku: „Mohu si už tedy nechat vymalovat kancelář?“ Režisér mu to s úsměvem dovolil, jelikož od počátku natáčení musela celé ty roky zůstat stále stejná, stejně tak v Kašperských Horách, kam mohou rovněž naběhnout malíři.

O besedu byl velký zájem. Místnost byla zcela zaplněna a na závěr nechyběla autogramiáda a mnozí si udělali i foto na památku.