Policie Modrava jasně vládne, na nových dílech se už pracuje

Kdyby se vypisovaly sázky na to, který pořad bude v pátek večer v televizi nejsledovanější, bylo by to pro sázkaře mimořádně snadné. Jednoznačně totiž už řadu týdnů kraluje šumavská kriminálka Policie Modrava.

Natáčení třetí řady Policie Modrava na Šumavě. | Foto: Jaroslav Lázníček