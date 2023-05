Po desítkách let byl znovu obnoven pohádkový les na Hejně u Klatov, který si na Prvního máje prošly davy lidí.

Pohádkový les na Hejně. | Foto: Deník/Daniela Loudová

„Chtěli jsme navrátit tuto tradici. Nedělali jsme ale žádnou velkou propagaci, protože jsme nevěděli, jak velký nápor zvládneme, přeci jen jsme to dělali poprvé. Na příští ročník už budeme vědět více, co a jak,“ řekla za pořadatele Adéla Sýkorová.

A i když se konala akce po mnoha letech poprvé, zájem byl obrovský. Trasa začínala u vlakového nádraží v Lubech, odkud byly pro děti přichystané hned různé úkoly, aby se zabavily hned od počátku. Samotný pohádkový les začínal za hájenkou. Nenudili se ale ani dospělí, jelikož byl nachystán během cesty kvíz pro děti i pro rodiče. Nechyběla tradiční pohádková stanoviště s úkoly.

Mnozí z příchozích, především z řad rodičů či prarodičů, zažívali návrat do dětství, když chodívali dříve na tento pohádkový les. „Moc mě potěšilo, když jsem slyšela, že se tato tradice obnovuje. My jsme sem chodili s rodiči jako děti. Takže je to taková nostalgie. Sice už si úplně nepamatuji, jaké to tady tehdy bylo, ale název pohádkový les na Hejně mám v paměti pořád. Je to fajn, že se to opět koná, vždyť už nic jiného na Prvního máje nikde není. To je taky podle počtu lidí vidět a vyšlo i skvělé počasí,“ řekla Klatovanka Vendula Malá.

Na ty, kteří došli až do cíle, čekal za odměnu diplom a medaile. „Děkujeme všem, kteří jste přišli za námi do pohádkového lesa na Hejno. Bylo nám s vámi příjemně a těšíme se na příští rok,“ dodala Sýkorová.