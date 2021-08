Pohádky jsou jeho život. Řeč je o Milanovi Poláčkovi, pro kterého ale jedna taková pohádka končí. V říjnu totiž zavírá svoji Pohádkou chalupu, kterou vybudoval v Mlázovech a po šestnáct sezon tam bavil nejen děti.

Pohádková chalupa v Mlázovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Svoji pohádkovou éru začal na Brčálníku v roce 2003. „ V té době mě oslovil kamarád, že by známá výtvarnička chtěla někde udělat výstavu. Napadl mě Brčálník, kde se vytvořila výstava Vítězslavy Klimtové, kterou jsem provozoval tři roky. Pak ale došlo na ukončení spolupráce s hotelem i paní Klimtovou. Kamarádi, co mě pomáhali, mě přesvědčili, abych pokračoval s výstavou na mé chalupě v Mlázovech u Kolince, kterou jsem zrekonstruoval a provozoval jako ubytování. Tak jsme se s kamarády v dubnu roku 2006 pustili do budování výstavy sami. Začátkem června jsme otevřeli. Nejprve se dělalo přízemí a pak se to rozšiřovalo a rozšiřovalo až do dnešní podoby“ popsal začátky Poláček.