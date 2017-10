Pohádka natočená ochotníky z Klatovska byla okamžitě vyprodaná

Klatovsko – Film, který se bude promítat ve středu 25. října v klatovském kině, byl během 24 hodin vyprodaný. Sázíte na hollywoodský trhák plný amerických superhvězd? Pak jste úplně vedle.

Bude to totiž pohádka O kouzelném jablku natočená ochotníky z Klatovska. Její cesta na plátno byla sice hodně trnitá a trvala několik let, ale díky nadšení se vše nakonec podařilo.

„Pohádku jsme začali natáčet již v roce 2014, a to téměř denně v období od června do září. Natáčení bylo náročné, ale nadšení ještě větší. Například jsme jeden den točili do nočních hodin závěrečnou scénu s velkou hostinou a asi 30 herci na zámku v Chudenicích a druhý den ráno v půl šesté ráno jsme už stavěli v Klatovech před čajovnou středověký trh. Tam se konalo celodenní natáčení, na kterém se vystřídalo zhruba 60 komparzistů a také dvě koňská spřežení,“ zavzpomínal režisér a scénárista Jindřich Gregora. Dodal, že v podobném tempu se natáčelo téměř čtyři měsíce.

Když byla celá pohádka natočená, zjistilo se, že kvůli technickému problému na záznamovém zařízení se polovina záběrů prostě ztratila. Proto se koná premiéra až nyní. V roce 2015 se totiž muselo mnoho scén přetočit. „Kvůli tomu se mnozí komparzisté, kteří nám věnovali svůj čas, v pohádce neuvidí. To nás velice mrzí a dopředu se omlouváme. Další dva roky nám trvala výroba a hlavně mravenčí práce – animování a doplňování několik desítek tisíc chybějících framů, obrázků,“ uvedl producent a předseda spolku Divadlo Rynek Vladimír Kábrt a dodal: „Od začátku do konce jsme se potýkali s nečekanými technickými problémy. A i když nás již mnozí odepisovali, myslím, že jsme dokázali, že i bez milionových rozpočtů se nechá natočit pěkná česká pohádka. Tedy, jestli se bude líbit, to musí posoudit teprve samotní diváci. Příležitost k tomu budou mít například na předpremiéře 25. října od 17 hodin anebo 5. a 11. listopadu od 17 hodin v klatovském kině. Premiéra, která se bude konat 25. října od 20 hodin, byla totiž vyprodaná během rekordních 24 hodin. Nicméně se může stát, že si některé rezervované lístky diváci nevyzvednou, a ty budou těsně před zahájením uvolněny do prodeje.“

Pohádka se natáčela na mnoha hradech a zámcích Plzeňského kraje. Ať už to byl zmíněný Starý Czernínský zámek v Chudenicích, hrad a zámek Horšovský Týn, zámek Žinkovy, hrad Rabí a Velhartice, skanzen lidové tvorby v Chanovicích či další zajímavá místa kraje.

V hlavních rolích se objeví herci z Divadla Rynek a Za oponou Klatovy. Do projektu se ale zapojila více než desítka skupin historického šermu, tance a divadla. Hudbu zkomponoval J. Kaňka, který ji nahrál s plzeňskými filharmoniky.