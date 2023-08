Nad dveřmi je napsáno SWEET HOME, tedy Sladký domov. Je to ale až krutá ironie. Ač objekt nese poetický název Pohádka, budí hrůzu. Usedlost nedaleko Čachrova na Šumavě má pohnutou minulost. Jejím posledním obyvatelem byl sériový vrah Ivan Roubal. Dnes objekt chátrá a láká dobrodruhy. Někteří tvrdí, že zde stále pociťují negativní energii.

Usedlost Pohádka na Šumavě, kde žil v minulosti i sériový vrah Ivan Roubal, chátrá stále více, dobrodruhy ale lákat nepřestává. Deník ji navštívil spolu se starostou Čachrova Josefem Bejvlem. | Video: Deník/Milan Kilián

Příběhy opuštěných budov.Zdroj: DeníkUsedlost, známá původně pod názvem Christhof, byla bylo dostupných pramenů osídlena již v 16. století. Usadila se tu rodina Pangerlových, jež tu postupně vybudovala celkem tři statky, ovšem časem z nich zbyl pouze ten nejmladší, postavený na počátku 19. století. Dnes je známý jako Pohádka. První tragická událost spojená s tímto místem se stala v roce 1828, kdy v nedalekém Strážově vypukl obrovský požár. Rozezlení obyvatelé hledali viníka a našli ho ve stařeně, žijící v chatrči nedaleko Pohádky. Ženu, kterou považovali za čarodějnici, utloukli a ukamenovali k smrti. Ještě předtím ale stihla samotu Pohádka i její obyvatele proklít. Od té doby měl objekt pohnutou historii. Traduje se, že jedna z obyvatelek přišla o rozum, další se měl oběsit.

Zdroj: Deník/Milan Kilián

V roce 1991 se na Pohádku přistěhoval Ivan Roubal. Nenápadný muž, který místní zaujal snad jen svým mimořádně ledovým pohledem a nožem v botě. Věnoval se chovu prasat a drůbeže a málokoho by napadlo, že se z něj vyklube jeden z nejznámějších sériových vrahů české historie.

S vražděním začal krátce po příchodu na Šumavu. Jeho prvními oběťmi se měli stát Roubalův obchodní partner a jeho družka. V regionu se dodnes traduje, že oba měla na Pohádce sežrat vietnamská prasata, která Roubal choval, ale prokázat se to nepodařilo. Podařilo se mu ale prokázat jiné vraždy, za pět mordů dostal doživotí.

Zatímco dlel za mřížemi, kde také v 64 letech v roce 2015 podlehl dlouhodobému onemocnění, Pohádka chátrala. Po něm totiž již nikdo nenašel odvahu usídlit se tam natrvalo, zato začali místo vyhledávat různí lidé. Láká je tam, že tu žil muž, jenž krutým způsobem sprovodil ze světa minimálně pět lidí, i to, že zde mnozí pociťují velmi negativní energii.

„Vlna zájmu neutuchá. Návštěvníků a dobrodruhů, kteří sem přicházejí třeba přečkat noc, neubývá. I nápisy uvnitř svědčí o tom, že sem jezdí lidé z celé republiky, a to děti i dospělí. Někteří se pokoušejí až na místo dojet autem, ač se sem legálně dojet nedá. Na lesní cestu, která je v majetku Lesů ČR, proto byly osazeny závory,“ řekl Deníku starosta nedalekého Čachrova Josef Bejvl. Dodal, že Pohádka chátrá stále více a více a rozhodně nikomu nedoporučuje, aby vstupoval dovnitř. Riskuje, že se na něj něco zřítí.

S majiteli se podle Bejvla zatím obci domluvit nedaří. „Objekt a okolní pozemky mají ve spoluvlastnictví dva manželské páry, jeden z Plzně a jeden z Prahy. Majitele jsem za celou dobu své starostovské kariéry nikdy neviděl. Pokud si vzpomínám, psal jsme jim dopis, ale nereagovali,“ vysvětlil Bejvl a dodal: „Není to tak dávno, co mě kontaktoval zájemce, který se mě ptal na majitele a říkal, že by tu chtěl vybudovat penzion. To ve mně vzbuzuje smíšené pocity. Místo je to sice pěkné, jsou odsud krásné výhledy, ale nedovedu si představit, jak by se sem někdo dostával třeba v zimě. A otázkou také je, jací lidé by jezdili sem, do místa s takovou pověstí.“

Kde stojí: Nedaleko Čachrova na Klatovsku.

GPS lokace: 49.2644044N, 13.2574900E

Kdy a kým byla postavena: Na počátku 19. století rodinou Pangerlových.

Kdy a jakou zažila největší slávu: Největší slávu, ovšem nikoli v pozitivním slova smyslu, získala Pohádka v 90. letech minulého století díky tomu, že tam žil sériový vrah Ivan Roubal.

Odkdy a proč chátrá: Její stav se začal zhoršovat už po roce 1945, kdy byli tehdejší majitelé odsunuti po válce do Německa. Opravdu chátrat ale začala po zatčení Roubala v roce 1994, a to přesto, že je v soukromých rukou.