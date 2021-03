Ve 28. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky má své želízko v ohni i Klatovsko.

Učitel Petr Curko a pokusy. | Foto: Foto: archiv

Je jím učitel Petr Curko z Klatov, který vyučuje na ZŠ Horažďovice, Blatenská. Získat titul největšího Ámose Sympaťáka mu můžete pomoci i vy. Zapojte se do ankety, ve které můžete podpořit svého favorita. Tuto možnost máte na stránkách Déčka, kde můžete hlasovat až do 25. března do 12 hodin. Svůj hlas můžete dát jednomu finalistovi jenom jednou. Hlasovat můžete na: https://decko.ceskatelevize.cz/zlaty-amos-2021.