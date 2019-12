Jak se na zámku a v podzámčí slavily Vánoce lidi velmi zajímalo, protože oživené prohlídky na toto téma byly v Chudenicích zcela vyprodané.

Vánoční oživené prohlídky v Chudenicích. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Až do 15. prosince je na zámku výstava Josefa Lady a nám přišlo líto, že by zámecké interiéry zůstaly opuštěné, proto jsme se rozhodli, že připravíme pro návštěvníky speciální vánoční prohlídky. Čeká je hodně poetický smutný příběh. Příchozí se seznámí s vánočními zvyky, dozví se, co vše se o Vánocích jedlo v minulosti. Stoly se neprohýbaly jídlem, protože drželi půst a nejedli maso,“ uvedl Ludvík Pouza z chudenického zámku.