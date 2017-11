PODÍVEJTE SE: V Kašperských Horách zařval Český lev

Kašperské Hory – Co mají společného Cannes, Berlín, Karlovy Vary a Kašperské Hory? No přece to, že se tam pořádá filmový festival. V šumavském městečku se letos konal vůbec poprvé. A i když pořadatele potrápilo počasí, byli s účastí spokojeni.

dnes 12:11 SDÍLEJ:

Lesku festivalu dodala soška Českého lva, kterou na Šumavu přivezl její držitel, kameran Jaromír Šofr. Nultý ročník festivalu trval tři dny a nesl název „Filmové Kašperské Hory – Šumava a Bavorský les na plátně i mimo něj“, z něhož jasně vyplývalo, na co se příchozí mohou těšit. Ústředním snímkem festivalu byl film Jiřího Menzela Obsluhoval jsem anglického krále. Na slavnostním zahájení právě Menzelův dvorní kameraman a držitel Českého lva za nejlepší kameru k tomuto filmu Jaromír Šofr společně s druhým kameramanem filmu Klausem Fuxjägerem zavzpomínali na natáčení na barokním mlýně Sterzmühle nedaleko Hartmanic. „Vrátil jsem se teď do míst, která nám přinesla štěstí. Jak Jiřímu Menzlovi, tak i mně, když jsme byli oceněni Českým lvem za film Obsluhoval jsem anglického krále, na jehož realizaci jsme čekali dlouhých deset let. Ale dočkali jsme se a zde v údolí Peklo se nám dařilo natočit velmi zajímavé scény filmu. Bylo to v Hrabánkově mlýně. Tam pro nás bylo velmi cenné prostředí,“ zavzpomínal pro Deník Šofr a přidal jednu historku. „Jednou jsme podle plánu přijeli na jarní natáčení, vylezli jsme z auta a zapadli po pás do sněhu. Tak jsme to zabalili a jeli natáčet jinam. Vrátili jsme se, až tu skutečně bylo jaro. Šumava nám ukázala, jaká umí být, ale byli jsme tomu rádi. Bylo to tu hezké a rádi se sem vracíme.“ Kromě Menzelova filmu se promítaly pohádky Jiřího Stracha, Jana Svěráka či Dany Vávrové. Českou celovečerní produkci zastoupily filmy Vůně vanilky a Vrásky z lásky, německou produkci reprezentoval film Räuber Kneissl. Protiváhou hraných celovečerních filmů byly krátké němé filmy, dokumentující zimní Šumavu na přelomu 20. a 30. let 20. století. Atmosféru historické Šumavy přiblížil mimo jiné tamní patriot Emil Kintzl. „Je dobře, že se tu festival koná. Věřím, že pořadatelé vytrvají a návštěvnost v příštích letech poroste,“ řekl Deníku Kintzl. Kromě filmů a besed byly pro návštěvníky připraveny pivní minislavnosti, loutkové divadlo, jarmark, tvořivé dílny, nová expozice v prostorách radnice a další program. „Velmi nás těší, že si nultý ročník díky rozmanitému programu našel diváky všech věkových kategorií. Na promítání, besedy i tvořivé dílny pro děti přišlo celkem 624 diváků, což považujeme za velký úspěch. Pouze nepřízeň počasí nám mírně překazila nedělní program, kdy jsme z důvodu dlouhodobého výpadku elektrické energie v Kašperských Horách museli zrušit první dopolední promítání, ale festival byl nakonec symbolicky zakončen pohádkou Anděl Páně 2,“ zhodnotila nultý ročník koordinátorka festivalu Jitka Skořepová. ČTĚTE TAKÉ: FOTOGALERIE: Chudenický archivář si na pomoc přizval strašidla

Autor: Milan Kilián