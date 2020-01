Ve sportovní hale místní základní školy Lerchova se v sobotu rozsvítilo již v brzkých ranních hodinách, aby se tělocvična rozdělila a připravila na stanoviště k plnění různých úkolů. V devět hodin bylo setkání zahájeno a na 400 malých hasičů se rozeběhlo po jednotlivých disciplínách.

„Soutěžilo se nejen ve zručnosti a fyzické zdatnosti jako např. ve srážení kuželek, šplhu o tyči, hodu do koše, trefě na branku, ale také ve znalostech dopravních, topografických či technických značek, nechybělo vázání uzlů, hra paměti, ani znalost hasičských signálů. Celkem dvě desítky různých úkolů a aktivit. Jako obvykle se velké drama strhlo ve velmi oblíbené doprovodné disciplíně – oblékání hasiče,“ uvedl s úsměvem vedoucí Odborné rady mládeže okresu Klatovy Bohumír Bucifal. Dodal, že v tomto případě je jeden člen hlídky oblékán svými kamarády do kompletního hasičského obleku včetně helmy, opasku a těžkých bot. Ti nejrychlejší to zvládli do 23 vteřin!

„Napětí, soustředění střídaly emoce, smích, ale někdy i ta slzička z nepovedeného úkolu, nikdy však ne na dlouho. Výsledky byly sečteny kolem druhé hodiny odpoledne, nejlepším byly předány dorty a diplomy. Kolektivy se rozjely k domovu a tělocvična utichla,“ dodal Bucifal.

Setkání, které opět zábavnou formou vyplnilo zimní přestávku pro oddíly mladých hasičů, se zúčastnilo 34 družstev ve starší kategorii (děti od 12 – 15 let), 23 družstev v mladší kategorii (děti od 6 – 11) a 12 družstev přípravek (děti do 6 let). Pořadatelé děkují městu Sušice za finanční pomoc, základní škole za pronájem prostor haly k soutěžení, rozhodčím, vedoucích kolektivů, členům SDH v Sušici i všem další, kteří se na akci podíleli.