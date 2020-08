Vesnička Mstice u Vřeskovic na Klatovsku má sice jen pár domů, přesto je v okolí velmi známá. Je to tím, že tam Jitka Marešová každoročně připravuje zvířátka z balíků slámy a lidé se na ně jezdí dívat. Letos je výstava ještě obsáhlejší.

Výstava starých strojů ve Msticích u Vřeskovic. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Rybník od loňského roku střeží vodník, který má u sebe i hrníčky s miskou, ve které jsou putovní kamínky, které si mohou kolemjdoucí vzít na památku. Hned vedle vykouzlí lidem úsměv velké veselé telátko a prasátko z balíků slámy. Původně byly její plány mnohem rozsáhlejší. „Chtěla jsem, aby se měli lidé z obce chodit na co dívat. Jsem činný člověk, pořád musím něco vymýšlet a dělat. Když mě něco napadne, tak to chci hned udělat, aby to tady nebylo takové jednotvárné. Každý rok se snažím něco vymyslet, měli jsme tady včelí medvídky, které jsme uklidili a vymysleli něco nového. Chtěla jsem letos dělat vláček i s vagónky, na což bych potřebovala ale dvanáct balíků slámy, to mi ale neprošlo a nikdo mi jich tolik nemohl dát, tak jsem musela zmírnit nároky,“ řekla s úsměvem Marešová, která přiznává, že jí ochotně pomáhají mnozí lidé.