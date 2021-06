Při procházení městem Klatovy se najdou místa, která se dají nazvat ostudnými. Jde především o budovy, na kterých se již zdárně podepsal zub času.

Dům v Nádražní ulici (poblíž Bidla) v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Takový objekt vítá například přijíždějí řidiče od Plzně do Klatov. Je jím bývalé působiště hygienické stanice, které je na prodej a chátrá. Bohužel takových budov je v areálu staré nemocnice více. Například bývalá rehabilitace. Z té již opadává omítka, ze střech vyrůstají stromy. Tu se Plzeňský kraj chystá demolovat, ale zatím je jen u plánů. Podobné je to i s bývalou porodnicí. S tou má plány město Klatovy. „Jelikož se v areálu poskytují zdravotnické služby, tak bychom tam rádi vybudovali dům zvláštního určení s ohledem na to, že se lidé dožívají stále vyššího věku. Chtěli bychom, aby dům sloužil starším obyvatelům, kteří se dostanou do těžších zdravotních komplikací jako je například Alzheimerova choroba a podobně. Byla by tam zajištěna lékařská péče přímo v domě a rovněž kvalifikovaná pomoc v jeho blízkosti,“ uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.