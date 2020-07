/FOTO, VIDEO/ Ke klatovské pouti už neodmyslitelně patří průvod s obrazem Panny Marie Klatovské.

Přejít do galerie

Průvod s obrazem Panny Marie Klatovské v Klatovech. | Video: DENÍK/Daniela Loudová

Letos se ho zúčastnily stovky lidí a další průvod centrem města se zájmem sledovaly. Tradice tohoto průvodu sahá do velmi dávné minulosti. Tzv. klatovský mariánský zázrak, kdy se z obrazu Panny Marie v domě, stojícím na místě dnešní kaple Chaloupka, začaly linout krůpěje krve, se odehrál již v roce 1685. Obraz byl odnesen do děkanského kostela a byl instalován na hlavní oltář. Jak informují stránky klatovské farnosti, umístění předcházel dle záznamů „Hystorie Klattowské" z roku 1699 velký průvod ulicemi a náměstím klatovským. Od roku 1685 je slavena až do dnešních dnů každoročně památka jako pouť k zázračnému obrazu Panny Marie.