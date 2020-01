Slunečné počasí, které panovalo na Nový rok, přilákalo na rozhlednu Bolfánek v Chudenicích rekordní počet návštěvníků.

Nový rok na Bolfánku v Chudenicích 2020. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Sešli jsme se na tradiční akci Novoroční výstup na rozhledu, ve vchodu jsme všechny vítali grogem čajem a masalou. Na začátku skupina Mrokor Brass System zatroubila z ochozu fanfáry a poté sestoupil dolů a zhruba dvě hodiny hrál návštěvníkům pro zpestření atmosféry,“ uvedl předseda spolku Otisk, který akci pořádá, Karel Jungvirth, který byl nadšený z toho, kolik lidí se na Bolfánek přišlo podívat. „Je to neuvěřitelné. Nečekali jsme, že tady bude tolik lidí. Je to určitě rekordní návštěvnost, což je vidět i na parkovišti, jehož kapacita vůbec nestačila. Je úžasné, že sem míří více a více lidí, je to krásná atmosféra,“ zhodnotil akci Jungvirth.