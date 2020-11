Operaci jícnu muselo o víkendu podstoupit mládě labutě, které na rybníku pod zbůšskou haldou v pátek chytil rybář na svůj prut.

Mladé labuti se v krku zasekl háček, musela na operci. | Foto: DESOP

Vlasec nakonec podle ženy, která jeho počínání sledovala, odstřihl labuti u zobáku a zase ji pustil. Počínání rybáře zavedlo šéfa zvířecích záhranářů Karla Makoně. "Mě by zavolat, aby se to labuti z krku vyndalo. Nechápu, že jen ustřihl návazec, navíc na kevlarové šňůře i s háčkem a obrtlíkem? To je to nejhorší, co může být, a i kdyby háček labuť nějak zvládla, tak kevlarovou šňůru od háčku otočenou téměř až do žaludku a zakončenou obrtlíkem fakt nedá," kroutil hlavou. Zvířecí záchranáři labuť hned v sobotu odchytili a operovali. „Podle rentgenového snímku jsme identifikovali polohu rybářského háčku i s návazcem a během několika málo minut byla mladá labuť na naší ošetřovně připravena k operaci jícnu. O tom, že to nebyla naše první operace tohoto charakteru, svědčí i skutečnost, že celý zákrok trval pouhých 35 minut a jizva na krku není delší než 3 cm,“ popsal Makoň.