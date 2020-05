Dlouhá léta na něm pracoval Miloš Ryneš z Klatov. Kvůli současné situaci se plánovaná výstava nekoná, ale mohla by být k vidění na Den veteránů 11. listopadu.

„Plánoval jsem udělat výstavu s názvem Ve jménu cti. Její součástí měl být kompletní unikátní seznam s fotografiemi, místy, jmény, pomníky a vždy uvedenou jednotkou padlého nebo zesnulého vojáka americké pozemní armády. Takový přehled dosud nebyl zpracován. Když se podíváte na internet, tak se dozvíte, že šlo o 116 vojáků, ale mně se za ta léta podařilo zjistit, že jich je mnohem více, než se uvádí, a odtajním jen to, že se přiblížíme ke zcela jiné číslovce. Jde jen o pozemní vojsko. Když budeme počítat americké vzdušné síly, tak těch je ještě více,“ řekl Ryneš.

MRAVENČÍ PRÁCE

Přiznal, že za seznamem stojí léta práce, již nelze vyčíslit hodinami ani dny. Nebylo to vůbec jednoduché, šlo o složité bádání a skládání souvislostí a informací. „Člověk se musí dostat například přes veterány k padlému z určité jednotky, pročítat denní tisk, články a záznamy. Nyní už se dá pročítat přes internet, což je obrovská pomoc. Po zaplacení si můžete číst v archivech. Dříve se muselo jezdit a číst fyzicky, což se dělá samozřejmě i nyní. Jde hlavně o matriky, kroniky a nejvíce o živé pamětníky. Je to mravenčí práce, kdy se spojuje mnoho dílčích informací v jedno jméno, protože každý ví něco a pak se vše musí správně pospojovat,“ představil náročnou práci Ryneš, který popsal, jak taková činnost může vypadat: „Někdo ve vesnici například řekne, že tam byl zabit americký voják, ale neví, kdo to byl. Takže dohledávám místo. Potom dohledám tzv. vojenský report, hlášení, kde Američané uváděli postup a počty mrtvých. Velká nevýhoda je, že tato americká hlášení jsou občas nepřesná v místopisu a názvech z německého jazyka. Například u Nové Hůrky či Staré Hůrky je uvedena jen polovina názvu či zkomolený německý název u Zhůří. A takových míst je pak více a musí se dále pátrat, kde to vlastně mohlo být. Je to hodně práce, ale dá se to zvládnout. Potom přijde onen výsledek, který vždy stojí za to. Ten pocit, když se dopátráte a ustanovíte onoho vojáka, se skoro nedá slovy popsat. Je to náročné, ale člověk to musí dělat srdcem a mít hnací motor v sobě. Oni si zaslouží, aby nebyli zapomenuti.“

FOTO I INFORMACE

Díky píli Miloše Ryneše se podařilo získat k padlým vojákům maximum informací. Každý voják měl mít své tablo s fotografií (u kterých bylo možné ji získat), místo odpočinku s náhrobním kamenem, jednotkou, informace o místě, kde padl, a podobně. O možnost seznámit se s tímto seznamem snad Klatované nepřijdou. „Chystáme představení v menším rozsahu snad na 11. listopadu, na Den veteránů. Bohužel ale bez účasti potomků vojáků americké armády, kteří měli přijet nyní,“ poznamenal Ryneš.