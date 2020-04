Jako tradičně lákal nejen tamní obyvatele ostrov Santos v Sušici. K vidění už byli i vodáci na Otavě a ve skateparku trénovaly děti různé skoky. Příchozí se tam mohli v otevřeném občerstvení zchladit pitím či zahnat hlad.

Stejně tomu bylo i na Kolonádě v Klatovech, která je rovněž velmi oblíbeným místem k procházce nebo k zastávce cyklistů, protože se nachází ve středu rozkvétajících Mercandinových sadů. Obě místa však mají jedno společné. Kvůli nařízením vlády jsou zavřené toalety, a to lidé odsuzují.

„Přijde mi to postavené na hlavu. Když jdeme na procházku, zastavíme se tady na pivo a limonádu, tak je logické, že zanedlouho se nám bude chtít na záchod. Pánové si odskočí ke stromům, ale my ženy to máme složitější. Nezbývá, než to také risknout, případně zajít do obchoďáku anebo vydržet domů. Podobně hrozné to bude, až otevřou restaurace zahrádky a záchody budou taky zavřené. Tahle opatření jsou postavená na hlavu,“ řekla Barbora Králová z Klatov.

Stejný názor má i mnoho dalších lidí, kteří doufají, že ohledně zahrádek a toalet vláda svůj postoj ještě změní.