„Jde již o jedenáctý ročník akce. Diváci viděli velký rytířský turnaj, vystoupení sokolníka, střelců a jako doprovodný program jsme zde měli i hadí ženu. V areálu hradu si návštěvníci mohli vyzkoušet různé aktivity, seznámit se se zbrojí. K vidění bylo i taneční vystoupení,“ řekl za pořadatelskou skupinu historického šermu Morgana von Maxberg David Jandečka, kterého velmi potěšila hojná účast. „Klenová praská ve všech, vyšlo nám i počasí, takže jsme spokojeni,“ poznamenal Jandečka.

Tentokrát se nekonala tradiční velká bitva, protože i přípravu na tuto akci poznamenala koronavirová situace. „Na jaře nás zaskočila pandemie koronaviru, vůbec jsme nevěděli, zda budeme akci pořádat, jestli nám to situace umožní. Naštěstí to vyšlo, ale už jsme nestihli dát bitvu dohromady. Pokusili jsme se ale udělat program tak, aby si ho i tak lidé užili,“ sdělil Jandečka.

Jejich přání se splnilo. „Je to super. Krásné místo, skvělé počasí a nádherná atmosféra. Nemá to chybu. Jsme spokojeni, je to hezký zážitek,“ řekla jedna z divaček Sabina Žáková, která na akci zavítala z Plzně.