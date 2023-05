Smlouva začne platit v prosinci, poprvé v historii má dojít k převodu vlaků mezi dopravci.

Společnost Arriva vlaky podepsala smlouvu s Plzeňským krajem na provoz elektrických jednotek na lince P1 na trase Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany. Od letošní změny jízdního řádu v neděli 10. prosince tak na trase vystřídá České dráhy.

Podpis smlouvy, k němuž došlo v závěru minulého týdne, oznámila Arriva na svých stránkách. Arriva v Česku poprvé vstoupí do segmentu elektrických jednotek. Krajská soutěž byla unikátní i v tom, že vítěz má od Českých drah odkoupit jednotky RegioPanter. Dosud k takové transakci převodu železniční techniky mezi dopravci v rámci závazkové dopravy nedošlo. „Od Českých drah odkoupíme devět jednotek, které na této lince v současnosti jezdí. Byly totiž pořízeny s pomocí evropských dotací. Převod vlaků nakoupených za dotace z jednoho na druhého dopravce zatím nikdo v republice neprovedl,“ uvedla Arriva v tiskové zprávě. Jde o dvouvozové jednotky řady 650.

Smlouva je na 15 let. Cestující by změnu dopravce neměli prakticky poznat, jiný bude jen stejnokroj personálu. RegioPantery jezdí na trase pět let, jsou klimatizované, nízkopodlažní a cestujícím nabízí připojení k internetu, zásuvky na dobíjení elektroniky nebo informační systém.

„Do našich řad budeme přijímat dvacítku strojvedoucích, dvacítku průvodčích a také dozorčí, komandující nebo pokladní. Na pěti místech budeme provozovat také pokladny, jde o stanice Blovice, Nepomuk, Plzeň Jižní předměstí, Plzeň hlavní nádraží a Starý Plzenec,“ uvedla Arriva.

Ve vlacích i nadále bude platit tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje cestování téměř všemi spoji v Plzeňském kraji na jednu jízdenku.

Vítězství díky ceně

České dráhy v soutěži nabídly nejvyšší cenu ze všech tří uchazečů. Výsledek se pokusily napadnout ještě u zadavatele, který námitky odmítl. Zpochybnily hlavně cenu, která byla i výrazně nižší než u druhého RegioJetu. Podle majitele RegioJetu Radima Jančury ale Arriva vyhrála zaslouženě. Na antimonopolní úřad se České dráhy již neobrátily, kraj tak mohl uzavřít smlouvu.

Arriva v soutěži nabídla 191,12 Kč za vlakokilometr, druhý RegioJet 233,26 Kč a poslední České dráhy 239,74 Kč. Aktuálně jezdí České dráhy v tomto provozním souboru za 174 Kč za kilometr. V nové soutěži není v ceně za kilometr započítán poplatek za dopravní cestu, naopak jsou započteny náklady na instalaci zabezpečovače ETCS. České dráhy se cenu Arrivy snažily zpochybnit jako příliš nízkou, Arriva si za svou nabídkou stojí. Podle zadávací dokumentace jde o výkony v rozsahu 10,65–15,98 milionu vlakokilometrů během patnácti let.