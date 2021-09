Klienti budou mít k dispozici řadu aktivit pro udržení co nejvyšší kvality života. Podobných moderních SeniorCenter, založených na komunitním a mezigeneračním propojování, aktuálně SeneCura provozuje 16 po celé republice a plánují se další.

„Vybavení bude v souladu s vysokým standardem, to znamená jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením,“ doplnil Development Manager SeneCura Ondřej Plšek.

Stavět se začne v přímém sousedství nemocnice v Horažďovicích na volném pozemku, který je určen pro tyto účely. Vyroste zde třípatrová budova ve tvaru Z zapadající do okolní zástavby. Celková rozloha stavebního pozemku činí 12 508 m2. „Předpokládáme, že na jaře příštího roku začnou stavební práce, první klienti se pravděpodobně nastěhují do konce léta 2023. Specifické pro SeniorCentrum Horažďovice bude uspořádání formou domácností, kde společný prostor obývá skupina klientů, kteří se navzájem znají,“ upřesnila jednatelka skupiny SeneCura Dita Chrastilová.

Po otevření postupně vznikne 40 lůžek v domově pro seniory a 80 lůžek v domově se zvláštním režimem. Všechna lůžka budou zahrnuta do krajské dotační sítě, což znamená, že klienti budou platit stejnou částku jako v ostatních zařízeních v Plzeňském kraji. Jde o první zařízení v Plzeňském kraji vznikající na základě spolupráce soukromé společnosti a státu.

