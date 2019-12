„Máme autoškolu, jeli jsme se žákem po Klatovech. Vtom jsme viděli, jak odjíždí vůz dodávkové služby a na místě zůstala peněženka. Zkoušeli jsme ho dohonit, ale neúspěšně, tak jsem ji odevzdala na městské policii. A oni mu ji vrátili, takže je vše, jak má být. Víc k tomu není, co říct,“ řekla Deníku Trnková, která odmítla i desetiprocentní nálezné, na které má ze zákona právo. „Hned jak si peněženku vyzvedl, tak mi volal a děkoval. Jsem ráda, že jsem mu udělala radost,“ dodala Trnková.

Mladík, s nímž Deník hovořil hned poté, co si částku od strážníků převzal, skutečně neskrýval nadšení. Letos už jednou totiž ztratil zhruba sedmdesát tisíc korun, ty mu ale nikdo nevrátil. „Musel jsem kasírtašku vytrousit, když jsem lezl pod auto a upevňoval rezervu. Když jsem to zjistil, byl to hrozný pocit, zvláště teď před Vánoci,“ řekl Deníku pracovník zásilkové služby. Tomu spadl obří kámen ze srdce, když se na městské policii dozvěděl, že poctivá nálezkyně peněženku odevzdala i s obsahem a jemu se tak rychle vrátilo vše zpět. „Moc jsem si oddychl. Vím, že paní nechce ani nálezné, ale rád bych se s ní potkal, poděkoval jí a dal jí aspoň lahvinku,“ dodal mladík.