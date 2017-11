Poctivá nálezkyně vrátila osmdesát tisíc, jež našla na WC v Kauflandu

Klatovsko – Osmdesát tisíc korun našla o prodlouženém víkendu v klatovském Kauflandu Jolana Kloudová z nedaleké Plánice.

Neváhala ani vteřinu a nález odevzdala. Peníze se tak brzy vrátily majitelce z Běšinska.

Jolana Kloudová byla nakupovat v klatovském Kauflandu a potřebovala si odskočit na WC. Tam našla na zemi obálku. „Vypadala jako prázdná, tak jsem ji chtěla hodit do koše. Když jsem ji sebrala, tak jsem se do ní pro jistotu podívala. Viděla jsem, že tam je nějaký doklad z banky a peníze, pětitisícovky. Ale protože jsem neměla brýle, neviděla jsem, co je na tom papíru napsáno,“ řekla Deníku Kloudová a dodala, že zavolala na policii, aby jí nález předala. Přijela hlídka, která ženu odvezla na obvodní oddělení. „Tam jsme vše sepsali a policisté částku přede mnou spočítali. Šlo o rovných osmdesát tisíc korun,“ uvedla Kloudová, která učí na plánické základní škole.

Peníze na stanici zůstaly jen pár desítek minut. „V průběhu provádění různých úkonů se na obvodní oddělení dostavila poškozená žena, která oznámila ztrátu finanční hotovosti. Policisté ověřili skutečnosti týkající se jejího výběru a částku vrátili majitelce zpět,“ informovala Dana Ladmanová z klatovské policie.

„Byla jsem ještě v Kauflandu, kam jsem se vrátila na nákup, když mi ta paní volala. Říkala mi, že ztrátu zjistila doma. Jela ihned do Kauflandu a pak na policii, kde jí peníze předali. Poděkovala mi, to mě potěšilo,“ uvedla pedagožka, která přiznala, že si ani nevzala nálezné, na něž má ze zákona nárok. „Každý slušný člověk vrátí to, co našel, a nic za to nechce,“ vysvětlila svůj pohled.

Případy, kdy někdo ztratí větší finanční částku a poctivý nálezce ji vrátí, jsou na Klatovsku výjimečné. Poslední takový případ Deník zaznamenal vloni před Vánocemi, kdy Jan Jiřina z Klatov našel v tamní Studentské ulici peněženku, kterou ztratil řidič rozvážející zboží a ve které bylo 75 788 Kč. Mladý muž ihned peněženku odvezl na městskou policii a ta záhy našla jejího majitele.