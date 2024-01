„Tento pochod jsme dělali poprvé v roce 2004, jelikož jsme se v pololetí roku 2003 dozvěděli z úst náměstka ministra průmyslu a obchodu i ředitele Správy úložišť, že jsme jedna z lokalit, kde stát uvažuje ukládat vysoce radioaktivní odpady. Tehdy nám to bylo sděleno striktně a direktivně s tím, že do toho nemáme co hovořit. To vneslo mezi lidi velkou nevoli a začali se zajímat, co vše to bude znamenat,“ připomněl počátky Petr Klásek z Chanovic.

Od té doby starostové i obyvatelé hledali způsob, jak vyjádřit svůj názor ohledně stavby úložiště. Jedním z protestních počinů je i pochod z Chanovic. Během roku se ale koná více takových akcí. „Během pochodu obcházíme potencionální velikost území, kde by bylo úložiště půl až jeden kilometr pod zemí. Trasa je takřka deset kilometrů. Jde o gigantickou stavbu, která může mít rozlohu až 500 hektarů,“ uvedl Klásek.

Situace úložiště se dotýká v současné době deseti obcí a jejich 31 sídel. Obce se celá léta snaží dosáhnout toho, aby byl přijat zákon, který by jim umožňoval se k problematice úložiště vyjadřovat. „Snažíme se, aby byl přijat takový zákon, kdy obce musí s umístěním úložiště souhlasit za konkrétních podmínek. Jde nám o to, aby zákon byl postaven tak, že podmínky budou jasně stanovené, stejně tak kompenzace a pravidla. Ministerstvo průmyslu a obchodu požádalo ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro přípravné průzkumné práce. Jde o hlubinné vrty ve stovkách metrů i více než kilometru,“ řekl Klásek s tím, že všechny starosty mrzí, že v prosinci schválil parlament verzi zákona, kde se opět s obcemi nepočítá. Senát ale tuto verzi vrátil zpět do parlamentu.