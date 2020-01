Příznivci turistiky se mohou těšit na sobotu 18. ledna, kdy se bude v Plánici konat již 16. ročník pochodu Křižíkovou stezkou.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

„Trasa je z Plánice do Klatov, takže zhruba 15 km. Start je v 9 hodin na faře, kde bude jako tradičně požehnání na cestu, zápis do listiny účastníků a na zahřátí čaj nebo grog. Pochod se koná na počest maminky našeho slavného vynálezce a plánického rodáka Františka Křižíka. Jeho maminka byla posluhovačkou na zámku a do Klatov chodila z Plánice pěšky, aby si přilepšila na živobytí.