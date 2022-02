V roce 2021 řidiči motorových vozidel zavinili opět největší počet nehod – 540. Při nich na následky zranění zemřely dvě osoby a 213 utrpělo zranění. Nárůst je také u nehod, které zavinili cyklisté - 50 se 48 zraněnými osobami. Naopak méně bylo nehod s chodci, zavinili celkem čtyři.

Pod vlivem alkoholu řidiči zavinili dopravní nehody ve 46 případech, z toho 33 řidičů nadýchalo více než 1,5 promile, pod vlivem návykových látek jich bylo pět.

„Nesprávný způsob jízdy je s největším počtem dopravních nehod zařazen mezi příčinami na prvním místě, jako již několik předchozích let. V této kategorii byl zaznamenán nárůst o 101 nehod proti roku 2020, evidujeme 353 případů a zranění utrpělo 78 osob. Podíl této oblasti na celkové nehodovosti Klatovska činí 58 %. U nepřiměřené rychlosti došlo v porovnání s rokem 2020 ke snížení počtu o 13 a byla vykázána ve 118 případech. V souvislosti s těmito nehodami bylo zraněno 79 osob,“ uvedla Ladmanová.

Nedání přednosti v jízdě bylo příčinou ve 48 případech, dvě osoby na následky zranění zemřely a 50 bylo zraněno. Nesprávné předjíždění zapříčinilo 21 nehod.

Nejvyšší nehodovost byla v roce 2021 v červenci - 73, září - 62 a červnu – 61, nejméně pak v březnu - 34 a únoru – 36. Nejhorším dnem byl čtvrtek a nejméně se nehod stalo v pondělí.

I když se říká, že mnoha nehodami stojí nejvíce mladí nezkušení řidiči, tak tomu tak není. Řidiči ve veku od 21 do 29 let zavinili 56 nehod, od 30 do 39 let 70, od 40 do 49 let 87, od 50 do 59 let 61, od 60 do 69 let 37 a nad 70 let 75.

Největší počet nehod byl zaznamenán v Klatovech – 140, následuje Sušice - 55, Horažďovice – 12, Nýrsko - 14 a Železná Ruda - 10.

Na euroformulář bylo zaregistrováno dopravním inspektorátem celkem 805 a obvodními odděleními 221 nehod, z toho bylo 330 srážek se zvířetem.