Koronavirová situace na Klatovsku se i nadále zlepšuje, počet nakažených už spadl pod dvě stě. Více se ale zvýšil počet úmrtí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Dle statistiky Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje bylo k 6. květnu hlášeno pozitivních na koronavirus 195 obyvatel, k 28. dubnu jich bylo 246. Během týdne byl nejvyšší denní nárůst 30, a to 4. května, tentokrát nebyl ani jednou nulový, minimum bylo 2, a to první květnový den. Celkový počet nakažených na Klatovsku je za celé období 13 809, uzdravených 13 614. Bohužel ale stoupl počet úmrtí, a to ze 189 na 205.