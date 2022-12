Vánoční horečka vyvrcholila o víkendu. Plzeňáci vyrazili na nákupy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje (KHS) situaci zatím nehodnotí jako tak závažnou, aby se nutně zaváděla protiepidemická opatření. „Například chřipkové prázdniny vyhlašovat nebudeme. Vyšší nárůst onemocnění stejně jako ve zbytku republiky monitorujeme. Ne všechny případy jsou nahlášené, skutečné počty mohou být samozřejmě vyšší. Řada pacientů nemoc řeší domácí léčbou, případně pracují na home office,“ informoval ředitel KHS Michal Bartoš s tím, že by lidé měli zvážit očkování proti chřipce. „Vakcína je hrazená, její aplikace bezbolestná, bez reakcí. Očkování je nyní zcela na místě,“ míní Bartoš. Z preventivních důvodů by jak doma, tak i na pracovišti, proti akutním respiračním onemocněním ředitel doporučil časté a intenzivní větrání místností.

Před více než dvěma týdny onemocněla Milada K. ze severního Plzeňska. Léčila se doma svépomocí. „Po několika letech, kdy jsem nemarodila, mě překvapila velká únava, rýma a dráždivý kašel. Pomohly mi hlavně bylinkové čaje a vitaminy. Paralen jsem v lékárně bohužel nesehnala. Viry, které nyní létají ve vzduchu, musí být opravdu zákeřné, dlouho mi nebylo tak mizerně,“ řekla Deníku.

Nedostatek léčiv, zejména penicilinu, je v této chvíli podle doktorky Šebkové velký průšvih. „Něco podobného jsem za dlouholetou praxi nezažila. Občas léky chybí, stává se. Co se ale děje teď, je neuvěřitelné. Čípky pro děti nejsou k dostání, v ordinaci šetříme a půlíme tablety základního penicilinu. Situace je tristní,“ zhodnotila Šebková.

Možnosti a kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) jsou ale pevně dané zákonem. „Mít nemocné děti je nepříjemné samo o sobě, navíc když není k sehnání lék, na který jsou zvyklé. V mezích ústavu děláme vše, co můžeme, a proaktivně i mnoho dalšího nad rámec našich povinností. SÚKL je jen malý článek v celém procesu,“ řekla ředitelka SÚKL Irena Storová.

Nemocnost se nyní projevuje vysokou absencí i v předškolním a školním vzdělávání. Například v hudební školce v plzeňských Skvrňanech, do níž obvykle dochází přes dvacet dětí, se v posledních dnech učitelky věnují pouhým dvěma, třem dětem denně. „Nejčastějším důvodem absence jsou teploty a kašel. Některé děti už do konce roku do školky nepřijdou vůbec,“ poznamenala jedna z učitelek Denisa Maňhalová.