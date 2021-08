Co se vám podařilo v obci v poslední době udělat?

V současné době ještě stále budujeme kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Máme s tím problémy, ale doufáme, že se vyřeší a budeme moci již zahájit kolaudační řízení. Kromě toho jsme v místní lokalitě Obora udělali rekonstrukci místní komunikace a současně s tím byly udělány nové rozvody vodovodu a opravena dešťová kanalizace, aby bylo vše kompletně hotové i pod povrchem. Vodovod byl v této části hodně starý, dokonce v některých úsecích byl ještě skleněný, s čímž jsem se nikdy nesetkala.

S povděkem musím kvitovat, že někteří zastupitelé si vzali za své úpravu obce, zkulturňují ji.

Rádi bychom zrekonstruovali boží muka na návsi. Pracujeme na tom, ale nevím, zda se nám to povede ještě letos. Jde o kulturní památku, takže je to komplikovanější.

Co plánujete do budoucna?

V podstatě musím dotáhnout to, co započalo bývalé zastupitelstvo. Takovou akcí je po kanalizaci i rekonstrukce průtahu obcí, která je plánovaná už několik let. Jde o komunikaci druhé třídy, čili spadá pod Správu a údržbu silnic. Je již zpracován projekt a za obcí jdou v těchto případech chodníky a podobné práce. Zbývá tak dořešit finanční stránku.

Stavba kanalizace a čističky nás v podstatě vyčerpala, museli jsme si navýšit úvěr u banky, takže to u nás s investičními akcemi není příliš veselé. Ale průtah bychom chtěli dotáhnout, doufáme, že by se práce mohly uskutečnit v roce 2023.

Rádi bychom se také pustili do oprav pomníků padlých z 1. a 2. sv. války, z 2. sv. války zde máme i pomník transportu smrti. U hřbitova bychom rádi opravili barokní branku.