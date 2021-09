Most v Dolanech.Zdroj: Deník/Daniela LoudováOd pondělí musí řidiči počítat také s uzavírkou silnice v Dolanech kvůli opravě mostu. Objízdné trasy jsou stanoveny přes Klatovy přes průmyslovou zónu. V Dolanech práce potrvají dle plánů až do 30. listopadu.

Práce jsou v letošním roce plánované do 31. října. Náklady budou 25, 5 milionu korun bez DPH.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.