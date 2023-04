K ulici Kpt. Jaroše patřilo pekařství už mnoho let, děti si tam po cestě do školy chodily pro svačiny, dospělý pro něco dobrého ke kávě nebo pro každodenní pečivo. Nyní se však majitelé pekárny rozhodli pro změnu. „Byli jsme v ulici Kpt. Jaroše přes dvacet let. K přestěhování nás donutila neúnosná částka za nájem, rostoucí ceny nájmu už pro nás nebylo možné akceptovat. Každý si myslí, že se mohou nájmy zvyšovat do nekonečna, ale tržby nerostou, nemůžeme platit stále více. Ulice Kpt. Jaroše už ani není to, co bývala dřív, lidí už tam tolik nechodí,“ vysvětlil Fiala.