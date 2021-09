Při příjezdu na Špičák vítal návštěvníky hotel Rixi a téměř každý návštěvník si ho pamatoval, v Sušici to je bývalá továrna Solo. I ta jde k zemi.

Demolice Sola Sušice. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Sirkárna Solo v Sušici už dlouhá léta chátrá a postupně se její budovy bourají. Nyní přišly na řadu budovy, které viděl každý, kdo přijížděl do města od Klatov. I když to v posledních letech byl spíše žalostný pohled, stále to k Sušici patřilo a lidé vzpomínali. Nyní už zbude ze slavné sirkárny jen minimum a co bude na dané místě jiného, stále není jisté. "Skoro bych řekl, že dochází na má slova, která jsem asi před deseti lety říkal, že pokud tam neumožníme investorovi vybudovat obchodní park, který si myslím, že byl podle studií, které předložil včetně vizualizací, od pohledu hezký. Byl daleko lepší než v Klatovech, ve Strakonicích, nabízel sortiment, který v Sušici dlouhodobě chybí a pro který si obyvatelé jezdí právě do zmiňovaných měst. I když nejsem příznivcem obchodních center, tak jsem říkal, že pokud tady nebude postaveno, tak areál zde bude další léta chátrat a je to tak. Vlastník má nyní povolenou demolici objektů, vyjma památkově chráněných. Další využití areálu je ve hvězdách," řekl starosta Sušice Petr Mottl.