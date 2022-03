Stejně jako mnoho jiných akcí, tak i Rally ples zřejmě poznamenala covidová doba, protože jindy při této akci praskal kulturní dům ve švech, nyní tomu tak úplně nebylo. Ale ti, co nedorazili, přišli o hodně. Již tradiční součástí programu je vyhlášení vítězů Poháru Škodateamu. Vystoupení odstartovala taneční skupina MiniDolls, dalším bylo pole dance, následně rozzářila sál laserová show skupiny Pyroterra. Vrcholem mezi vystoupeními byl dámský i pánský striptýz, kde byli jako vždy vytaženi do děje i lidé z publika. Mladý muž si dámy očividně užíval. S větším potleskem ale odešel hasič, kterého ocenilo především ženské publikum. "Dámský striptýz mě vůbec nebavil, byl zdlouhavý a v podstatě o ničem. Chlapa si pamatuji, že tady už byl, ale má to alespoň nějaké grády, takže takové zpestření super, je vidět, že je to asi profík," řekla jedna ze sledujících Zuzana Vacovská.