Petr Pavlas z Klatov, který pracuje ve Filosofickém ústavu Akademie věd České republiky, získal letos již druhé ocenění.

Petr Pavlas při předávání Prémie Otto Wichterleho. | Foto: Zdroj: Akademie věd ČR

Poté, co mu byla v červnu udělena Prémie Otto Wichterleho za mimořádný vědecký výkon mladých badatelů do 35 let, obdržel před několika dny Cenu Josefa Hlávky za rok 2020 pro mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky do 33 let.