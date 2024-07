Významnou stavbu město naplánovalo od poloviny července, v současné době už tam ale lidé mohou sledovat čilý pracovní ruch, který nevyžaduje uzavírku . „Rádi bychom most kompletně vyměnili. Jeho současná nosnost je nízká, budoucí umožní, aby tam mohla jezdit auta různých tonáží. Tím doufáme, že se více zpřístupní oblast pošty a policie. Hotový bude letos,“ sdělil místostarosta Václav Chroust.

Most bude tvořen novou prefabrikovanou předpjatou nosnou konstrukcí s jedním mostním polem. Konstrukce bude uložena na nové úložné prahy navazující na stávající nábřežní zdi. Šířka nového mostu mezi obrubami bude 6,5 m. Most má navrženy oboustranné chodníky o šířce 2,65 m. Nový most bude doplněn architektonickým prvkem - římsami.

Práce spojené s výstavbou nového mostu jsou naplánovány od 15. července do 15. listopadu. Stavba bude prováděna za úplné uzavírky, řidiči se budou muset držet vyznačených objízdných tras, které budou vyznačeny.

Město Klatovy počítá s náklady 28 milionů korun.