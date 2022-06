Velká sláva se na letišti uskuteční v sobotu 11. června, kdy bude v rámci pietního aktu odhalena pamětní deska významnému letci RAF Josefu Hubáčkovi, po kterém bude následně letiště také pojmenováno. Josef Hubáček, rodák ze Kdyně, byl pilotem Britského královského letectva (RAF), po válce byl povýšen do hodnosti majora a do svého propuštění v roce 1950 byl pilotem ČSA. V roce 1969 byl osloven leteckými nadšenci z Klatov a pomohl jim obnovit Pošumavský aeroklub Klatovy, který byl v roce 1948 zakázán. Ve funkci předsedy tamního aeroklubu působil až do roku 1979.