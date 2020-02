„Krásná dlouholetá tradice se opakuje vždy po pěti letech, v období, kdy místní hasičský sbor oslavuje své významné jubileum,“ uvedl starosta SDH Plánice Stanislav Tikal.

Ženich doprovázený mládenci s družičkami, rodiči, smluvčím a dalšími svatebčany si průvodem přijde pro svoji nevěstu. Ale nebude to jen tak. „Samozřejmě jak už to na statku bývalo, rodiče svoji dceru jen tak nevydají. Musí cinknout nějaký ten zlaťák, smluvčí vychvaluje a slibuje, rodiče se domlouvají o majetku a věnu. Možná rozhodnou hrabě s hraběnkou, kteří dají mladým novomanželům kousek pole a lesa do začátku. Vše potvrdí svědkové, rodiče si připijí na zdraví, družba pohostí ostatní svatebčany koláči a cukrovím jako na správné staročeské svatbě,“ popsal dění Tikal.

Průvod projde plánickými ulicemi, přičemž nebude chybět zastoupení všech staročeských řemesel a mnoho dalšího. Ozdobou průvodu je hrabě Nitka s hraběnkou a chytrým pážetem jedoucí v krásném kočáře taženém párem zámeckých koní.

Hrát, tancovat a zpívat se bude po celé Plánici a vše zakončí ve Spolkovém domě masopustní tancovačka.