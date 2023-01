V osudný večer, vloni 15. května, řídil Prantl Mercedes Benz Vito. Mezi Nalžovskými Horami a Hradešicemi ale udělal zásadní chybu. „Poté, co se otočil na zadní sedadlo pro lahev s vodou, přejel do protisměru, kde se srazil s nákladním vozidlem Renault T s návěsem, které po střetu vyjelo vlevo mimo pozemní komunikaci a čelně narazilo do vzrostlého stromu. Vozidlo Mercedes Benz se po střetu roztočilo a ve smyku narazilo přední částí do boku protijedoucího Peugeotu Boxer, který se poté převrátil na bok a zadní částí poškodil přilehlé oplocení pozemku. Mercedes Benz se pak přetočil do protisměru, kde se svou zadní částí střetl s přední částí nákladního vozu Renault Master,“ popsala nehodu státní zástupkyně Petra Švecová. Nejhůře dopadl právě Prantl, jehož transportoval z místa střetu vrtulník, a řidič renaultu, který byl do nemocnice převezen se zlomenými žebry a dalšími zraněními. Celková škoda byla vyčíslena na 1,8 milionu korun. „Vozidlo řídil i přesto, že před jízdou požil pět dvanáctistupňových piv značky Bernard a v době jízdy ještě 1 dl destilátu Jägermeister a v době dopravní nehody měl dle znaleckého posudku z oboru zdravotnictví hladinu alkoholu v krvi nejméně 1,03 g/kg a nejvýše 1,14 g/kg a nebyl schopný bezpečně řídit motorové vozidlo,“ uvedla Švecová.