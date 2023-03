Venku už je jarní počasí, a tak mnozí vytahují ze sklepů kola a kolečkové brusle. Začaly se tak i množit dotazy na cyklostezku z Lub, zda už je průjezdná.

Cyklostezka z Lub a Kolonáda v parku v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

Cyklostezka, která vede z Klatov přes Luby, Vrhaveč a dál, je velmi oblíbená. Lidé se tam vydávají na procházky, jezdí na bruslích či na kolech. Od minulého roku tam však je překážka, kdy mezi obcí Luby a vlakovým nádražím je uzavírka. Ta je způsobená výstavbou obchvatu Klatov. A i když si mysleli, že je to jen dočasné, není tomu tak. „Tato část cyklostezky bude uzavřena po celou dobu výstavby obchvatu, a to do listopadu 2024. Je tomu tak z důvodu bezpečnosti, jelikož se tam pohybuje těžká technika a nákladní auta. V Lubech je vyznačena objízdná trasa, kudy se mohou cyklisté vydat,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Přesto lidé na této cyklostezce najdou mnohé vyžití, a to na jejím počátku u parku, kde jsou stroje na cvičení a v minulém roce nově instalovaná lezecká stěna. Přímo v parku si pak děti mohou zajezdit na dopravním hřišti. A pokud byste dostali hlad či žízeň, je pro mnohé také potěšující zprávou, že je již otevřeno občerstvení na Kolonádě, kam lidé ve slunečném počasí rádi zamíří.