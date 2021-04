V objektu dříve bývalo papírnictví, drogerie a další sortiment, nyní už byl ale roky nevyužívaný. O výstavbě v tomto místě se mluví již od počátku roku 2019. Společnost Stafin plánuje kromě výstavby v tomto místě také, aby se bývalá budova sloužící tepelnému hospodářství proměnila v ucelenou zástavbu mezi okolními panelovými domy. Součástí záměru je vybudování přilehlého parkovacího stání ve dvou patrech.

Kdy se ale začne stavět, ještě není jasné. „V současné době čekáme na stavební povolení, které bychom měli získat do léta,“ sdělil za společnost Stafin jednatel Lukáš Nový.

Po získání stavebního povolení firma také představí jasné plány, co na místě vznikne. Dle plánů by mělo jít o více než 80 bytů a dvoupodlažní parkovací stání by mělo disponovat téměř 140 parkovacími místy.