Bufet se nacházel v Pražské ulici a plno tam bylo již od rána, kdy tam mnozí chodili na snídaně, svačiny i obědy. A i když šlo o klasický bufet „na stojáka“, chodily tam různé profese, od dělníků až po advokáty.

Jakmile Jan Tureček napsal na sociální sítě, že rozprodává vybavení bufetu, všem bylo jasné, že je konec a spustila se lavina komentářů, jak budou chybět. „Chodila jsem k Turečkům už jako malá s dědou. Ten si vždy dával dršťkovou polévku, sekanou a salát, to bylo jeho. Já jsem jako malá dostala párek v rohlíku. Postupem času jsem tam ale pak taky začalo chodit na polévku či pro grilované kuře a saláty byly vždy super. Myslím, že tohle byla poslední taková poctivá provozovna v Klatovech, kde vše bylo domácí a byla to jistota, že nezklame. Opravdu mi bylo líto, když jsem zjistila, že končí. To už nebude žádné, že se sejdeme na oběd u Turečků,“ zavzpomínala Klatovanka Tereza Machová.

Podobně vzpomíná mnoho Klatovanů. „Miloval jsem ten jejich ovar. Vždy jsem se těšil až pojedu do Klatov a zajdu si na něj. Samozřejmě předtím nechyběla dršťkovka, ta také neměla chybu. Nevím, kam teď na takové dobroty budu chodit, to už snad v Klatovech ani nikde není,“ uvedl Radek Cihlář ze Švihovska.

K těm, kteří budou rádi vzpomínat, se připojuje i redakce Klatovského deníku, jejíž osazenstvo si oslavy svátků a narozenin bez grilovaných kuřat právě od Turečků neumělo představit.

DŮVOD: OKOLNOSTI A STÁŘÍ

Provozovatel Jan Tureček byl dojat z toho, jak všichni na jejich ukončení reagují. „Děkuji všem za přízeň, vážím si toho opravdu moc a moc, ale bohužel okolnosti a koneckonců i stáří mě k tomu donutily. Je na čase odpočívat a věnovat se vnoučatům,“ vysvětlil ukončení Tureček.