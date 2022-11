Podle zákona začíná zimní období 1. listopadu, trvá do 31. března. Vyhláška ale uvádí, že povinnost použít zimní pneumatiky mají řidiči v případě, že je na silnici souvislá vrstva sněhu, led či námraza.

Do servisu se včera objednal Luboš Hůrka z Plzně. Na řadu přijde 9. listopadu. „Neměl jsem šanci sehnat bližší termín. Denně dojíždím do Ostrova u Stříbra, kde pracuji jako technik kvality. Doufám, že začátkem listopadu nepřijdou mrazy. Nastala by tím komplikace, protože z domova pracovat nemohu. Snad teplo vydrží,“ doufá.

Na listopadový termín si počkají i řidiči, kteří přezouvají vozy u stříbrského autoservisu Šroub. „U nás čekají dva až tři týdny, zákazníků máme velké množství. Navíc se začínají hlásit i firmy a leasingové společnosti. Pokud se ale objeví něco akutního, zákazníka přijmeme,“ sdělila spolumajitelka Blanka Šroubová.

Příznivější je situace v autoopravně Pašek v Kaznějově. Obout automobil zvládnou od tří do pěti dnů. „Když někdo zavolá v úterý, objednám ho na další pondělí. Kdo chce, může přijet bez ohlášení, počká si tu tak hodinu. Sice je ještě teplé počasí, ale blíží se 1. listopad. Proto tento týden volá lidí i firem více,“ sdělil automechanik Milan Černý.

Cena přezutí se v servisu Kolář i u Paška zvedla o třetinu, v Kaznějově letos zaplatí lidé za přezutí od sedmi stovek. O symbolická dvě procenta zdražil servis Šroub.