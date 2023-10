Překvapivě volněji měli do dnešního dne v pneuservisu IBZ v Nýřanech. „Náš registrační systém zatím ukazuje volná místa, ještě v uplynulém týdnu to bylo i deset míst denně, ale s příchodem chladnějšího počasí se situace již dnes mění a počítám, že volat bude stále více našich klientů,“ řekl Deníku Josef Chrenák, vedoucí pneuservisu. Dle jeho slov mají zájemci stále velkou šanci mít pneumatiky do konce měsíce října přehozené.

Až se začátkem října se začali objednávat zákazníci do pobočky IBZ v Klatovech. Tam se prozatím čekací doba pohybuje v řádu týdne, nicméně dle slov zaměstnance servisu se v dohledné době čekací termíny prodlouží. „Ve chvíli, kdy se ochladí, si spousta řidičů teprve uvědomí, že by měli své pneumatiky přezout,“ říká servisman.

Ve Stříbře vyhráli ti, kdo si objednávkový formulář nechali vyplnit ve stříbrském autoservisu Šroub již na začátku října, neboť v současné době zájemci o přezutí pneumatik dostávají termíny až na konec listopadu. „Máme narváno, ale letos byla spousta řidičů překvapivě svědomitá, kola přezouváme už od začátku měsíce,“ řekla Deníku spolumajitelka Blanka Šroubová. Ta zároveň uvedla, že ceny za přezutí jsou stejné, jako tomu bylo na jaře.

Do pneuservisu Kříž v Boru se chystá také místní Petr Heřman. „Kola nechám přehodit až těsně na konci října,“ říká. Jestli se mu to zadaří, se Deník optal majitele Romana Kříže. „Nějaká volná okénka určitě ještě mám, kdo se objedná v tomto týdnu, tak mu určitě do konce měsíce stihnu pneumatiky přehodit,“ odpověděl. I on však musel s příchodem podzimu asi o 10 % podražit nejen výměnu gum, ale všech svých služeb a prací.

Přezouvat pneumatiky má rozhodně smysl. Letní totiž mají rozdílnou směs oproti zimním, jiná je struktura, ale také drážkování dezénu. Zimní pneumatiky by se měly začít používat ve chvíli, kdy venkovní teploty začnou klesat pod +7°C. Zimní směs zajistí potřebnou přilnavost, a tudíž bezpečnější jízdu a kratší brzdnou dráhu. Pokud si řidiči přezouvají kola sami doma, měli by mít na paměti, že je nutně přezout vždy všechna čtyři kola, že nelze kombinovat letní a zimní pneumatiky.