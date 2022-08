„V praxi to znamená, že například měsíční předplatné v ceně 340 korun bude od ledna příštího roku za cenu 320 korun. Ročně tak dochází ke snížení částky z 3002 korun na 2900 korun. A samozřejmě se snížení ceny vztahuje i na držitele průkazu ZTP, děti, studenty, důchodce a další, kteří čerpají slevu 25 až 50 procent z ceny už nyní,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek.

Změnu pocítí také lidé, kteří pobírají dávku v hmotné nouzi, těm bude také od 1. ledna 2023 poskytnutá sleva 50 procent ze základního předplatného. „V návaznosti na rozhodnutí vlády jsou do této kategorie zařazeni také osoby do 65 let, které mají přiznanou invaliditu 3. stupně nebo pobírá invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně,“ doplnil Čížek s tím, že nárok na slevu vzniká poté, co handicapovaný předloží potvrzení doplněné QR kódem vydané příslušnou okresní správou správy sociálního zabezpečení.

Deště pomohly, na Šumavě by mohly začít růst houby

Podle náměstka se do hromadné dopravy začalo po covidu vracet mnoho lidí. „Počty cestujících se vrátily na úroveň roku 2019 a v některých relacích už tento rok i převyšují. Zájem průběžně monitorujeme a podle něj se snažíme přizpůsobit dané linky. V poslední době některé spoje posilujeme,“ popsal už dříve Čížek s tím, že kraj přidal linky ze Stříbra do Plzně. „Tam někdy cestovalo až 80 lidí v autobuse,“ poznamenal. Kraj chce rovněž vybudovat tzv. dopravní uzly, které by lidem zjednodušily cestování. „Připravujeme je například v Kařezu, Horní Bříze nebo v Klatovech, kde přestupuje velké množství lidí. Právě v Klatovech už přestupní terminál vyjednáváme dlouho, kraj platí projektovou dokumentaci a připravuje to,“ vyjmenoval náměstek.

Doplnil, že během tří let by v kraji mělo několik terminálů vzniknout. „Je důležité, aby tam bylo vybudováno dostatečné množství parkovacích míst pro auta a možnost uložit si kolo,“ uzavřel.

Krajská rada schválila odkup lázní. Definitivně rozhodne zářijové zastupitelstvo

Slevu si pochvaluje dvaasedmdesátiletá Alena Kovandová z Plzně, která pravidelně dojíždí hlídat vnoučata do Domažlic. „Cesta autem mě v téhle době vyšla na několik set, proto jsem začala jezdit vlakem. S další slevou to bude ještě o něco příjemnější,“ řekla Deníku Plzeňanka.